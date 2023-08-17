Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит», Кукуян рассудит «Динамо» — ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи пятого тура РПЛ. Сергей Карасев рассудит матч «Спартак» — «Зенит», а Павел Кукуян — игру «Динамо» с ЦСКА.

Сергей Цыганок и Евгений Буланов дебютируют в качестве главных арбитров в высшем дивизионе.

18 августа (пятница)

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мацюра.

19 августа (суббота)

«Динамо» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

«Балтика» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Вера Опейкина; АПР — Артур Федоров; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Иван Сиденков; инспектор — Сергей Хральцов.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.

20 августа (воскресенье)

«Факел» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Олег Соколов.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.