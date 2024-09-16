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Канчельскис считает, что Дзюба будет играть в стартовом составе «Акрона»

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о дебюте нападающего Артема Дзюбы за «Акрон».

36-летний Дзюба отметился результативной передачей в дебютной игре за «Акрон». Команда из Тольятти обыграла «Химки» (3:0) в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Игрок вышел на поле во втором тайме.

«Думаю, уже через пару матчей Дзюба будет выходить в стартовом составе «Акрона». Сейчас ему нужно немного времени, чтобы почувствовать игровой ритм после паузы. Артема нельзя оставлять за пределами основного состава. Для Дзюбы самое страшное — быть запасным игроком», — сказал Канчельскис.

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 8 туров, набрав 8 очков.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
ФК Акрон
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 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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11
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12
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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