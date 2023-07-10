Стрепетов считает, что турниры с участием «Зенита» можно сделать в Петербурге традиционными

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от игры петербуржцев против «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.

«Матч с «Фенербахче», конечно, не был репетицией перед ЦСКА. Состав все еще был экспериментальным, мы видели только троих россиян в составе — Васютина, Караваева и Чистякова. То есть, по первому тайму можно еще сказать, что Семак размышлял над теми людьми, которые выйдут 15 числа в Суперкубке. Я рассчитывал, что будет яркая игра в исполнении двух команд, многие эксперты предрекали результативный матч с двух сторон, а игра оказалась «сухой». Мне очень понравилось начало в исполнении «Зенита», это было ярко, видно было, что поставлена задача забить быстрый гол. Пойдет ли этот турнир на пользу «Зениту»? Я уже говорил, что такие турниры очень полезны, они идут на фоне усталости и тренировочного процесса. Игры не просто товарищеские, а в турнире, с хорошими командами, международного уровня. Думаю, такой турнир можно сделать в Петербурге традиционным», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).