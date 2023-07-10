Стрепетов считает, что турниры с участием «Зенита» можно сделать в Петербурге традиционными
Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от игры петербуржцев против «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.
«Матч с «Фенербахче», конечно, не был репетицией перед ЦСКА. Состав все еще был экспериментальным, мы видели только троих россиян в составе — Васютина, Караваева и Чистякова. То есть, по первому тайму можно еще сказать, что Семак размышлял над теми людьми, которые выйдут 15 числа в Суперкубке. Я рассчитывал, что будет яркая игра в исполнении двух команд, многие эксперты предрекали результативный матч с двух сторон, а игра оказалась «сухой». Мне очень понравилось начало в исполнении «Зенита», это было ярко, видно было, что поставлена задача забить быстрый гол. Пойдет ли этот турнир на пользу «Зениту»? Я уже говорил, что такие турниры очень полезны, они идут на фоне усталости и тренировочного процесса. Игры не просто товарищеские, а в турнире, с хорошими командами, международного уровня. Думаю, такой турнир можно сделать в Петербурге традиционным», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».
9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -