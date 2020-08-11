«Как можно представить, что дали команду судить против «Спартака»?» Арбитр ФИФА не верит в заговор

Арбитр ФИФА Алексей Николаев не верит, что против «Спартака» существует судейский заговор. В матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2) в ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти. После игры владелец клуба Леонид Федун заявил в интервью «СЭ» о снятии «Спартака» с розыгрыша чемпионата.

— Говорить о заговоре сейчас — модная тема. Мы говорим о человеческом факторе, — сказал Николаев в эфире «Матч премьер». — Как можно представить, что дали какую-то команду судить против Спартака? Конечно, заговора никакого нет.