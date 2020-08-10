Известный комментатор назвал судью Казарцева негодяем

Комментатор Александр Шмурнов в резкой форме высказался по поводу решения арбитра Василия Казарцева показать желтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2). Форвард открыл счет на 8-й минуте, после чего снял футболку и показал майку с портретом умершей 1 августа матери. После этого он расплакался. Судья предъявил ему предупреждение за снятую футболку.

— Это подлость. Это не бездушный формализм, — сказал Шмурнов в эфире передачи «После футбола». — Судья, как и комментатор, должен к матчу готовиться. Он должен знать, что произошло в семье, тем более, что об этом все писали и все прекрасно знали. А у болельщиков «Спартака» еще была акция: они почтили память одного из фанатов, который скончался 28 июля, и мамы Соболева. Вместе первые несколько минут они молчали. Просто судья не мог не обратить на это внимание. А если он не читает, говорит: «Я тут судья и буду судить так, как я хочу», то он просто негодяй.