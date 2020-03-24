Известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Российский певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко вместе с супругой госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, сообщает издание Baza.

У артиста подозрение на коронавирус. Врачи оценивают состояние Лещенко как стабильное.

?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.