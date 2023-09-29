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Судейство

Сегодня, 14:40

Иванов заявил, что его не удивил вердикт ЭСК РФС по матчу с «Краснодар» — «Урал»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вердикт ЭСК РФС, которая признавшей ошибочным решение Виталия Мешкова о взятии ворот «Урала» на 73-й минуте матча 9-го тура чемпионата РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч Краснодара в наши ворота засчитывать было нельзя. Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала». Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение. Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом. Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения. Считаю, что это категорически неправильно», — приводит слова Иванова официальный Telegram-канал «Урала».

По мнению ЭСК РФС, судья ошибочно засчитал взятие ворот ФК «Урал» на 73-й минуте матча. Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента. Комиссия напомнила о том, что необходимо принимать решения в пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

Также ЭСК РФС считает, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте. Контакт мяча с рукой Игнасио Алонсо в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 14 очков в 9 матчах. У клуба 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/11724
Футбол
РФС
ФК Краснодар
ФК Урал
Григорий Иванов (тренер)
5
1
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Агент Тормены заявил, что футболист очень счастлив в «Краснодаре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Ахмат – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Маркус Вендел

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И К Ж
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