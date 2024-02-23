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23 февраля, 05:24

Булыкин: «Мной интересовались клубы АПЛ: «Эвертон», «Болтон» и «Портсмут»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что во время игровой карьеры мог перебраться в Англию.

«Мной интересовались клубы АПЛ. Это были «Эвертон», «Болтон» и «Портсмут». Я почти перешел в один из этих клубов, трансфер был очень близок, но клубы и агенты не смогли согласовать сделку. Конкретных возможностей перебраться в Англию было две. Впрочем, после переговоров мне повышали зарплату в России, поэтому некоторую выгоду я все же получил из этих ситуаций.

Тогда я не спешил переезжать в Европу, поскольку думал, что всегда успею там поиграть, а дома платили хорошие деньги, что и было моей мотивацией с переходом не торопиться. Сейчас же я понимаю, что вполне можно было бы и раньше уехать. Впрочем, это была бы уже совсем другая история, и никто не знает, как бы тогда сложилась моя судьба.

Своей зарубежной карьерой я полностью доволен, ведь играл за великие клубы, которые у себя в стране являются настоящими флагманами. Я стал чемпионом Нидерландов с «Аяксом», поиграл за «Байер» в Бундеслиге, это объективно довольно неплохое путешествие», – цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-ya-mog-perejti-v-e-verton/
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Болтон Уондерерс
ФК Портсмут
ФК Эвертон
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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