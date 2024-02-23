Булыкин: «Мной интересовались клубы АПЛ: «Эвертон», «Болтон» и «Портсмут»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что во время игровой карьеры мог перебраться в Англию.

«Мной интересовались клубы АПЛ. Это были «Эвертон», «Болтон» и «Портсмут». Я почти перешел в один из этих клубов, трансфер был очень близок, но клубы и агенты не смогли согласовать сделку. Конкретных возможностей перебраться в Англию было две. Впрочем, после переговоров мне повышали зарплату в России, поэтому некоторую выгоду я все же получил из этих ситуаций.

Тогда я не спешил переезжать в Европу, поскольку думал, что всегда успею там поиграть, а дома платили хорошие деньги, что и было моей мотивацией с переходом не торопиться. Сейчас же я понимаю, что вполне можно было бы и раньше уехать. Впрочем, это была бы уже совсем другая история, и никто не знает, как бы тогда сложилась моя судьба.

Своей зарубежной карьерой я полностью доволен, ведь играл за великие клубы, которые у себя в стране являются настоящими флагманами. Я стал чемпионом Нидерландов с «Аяксом», поиграл за «Байер» в Бундеслиге, это объективно довольно неплохое путешествие», – цитирует «РБ Спорт» Булыкина.