Семак: «Латышонок ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру голкипера команды Евгения Латышонка в сезоне РПЛ-2025/26.

3 августа сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

«Вратарская позиция — она особенная. Конечно, мы тщательно взвешиваем, разговариваем с тренерами по вратарям, пытаемся принять наиболее верное решение. На мой взгляд, частая смена вратарской позиции не идет никому на пользу. Конечно, есть у нас тоже конкуренция. В этих матчах выходил Латышонок, на Кубок — Денис Адамов. Мы смотрим, конечно. Если мы поймем, что есть преимущество в том или ином случае, конечно, мы его постараемся использовать. Но, еще раз повторюсь, что для меня вратарская позиция — это не повод для его частого ротирования. Он ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так. В прошлом году больше выручал, в этом меньше. Но посмотрим!» — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Также тренер петербургской команды прокомментировал, то что «Зенит» пока ни разу не сыграл на ноль в этом сезоне.

«В прошлом сезоне была одна из лучших оборон, в этом сезоне тоже. Но мы и не забиваем в этом сезоне столько, сколько хотелось бы для побед. Сегодня статику видел по инстату. Мы из 10 голевых моментов один забили, ЦСКА — из трех один. Если бы хотя бы на среднем уровне реализовывали 20-30 процентов, и результат был бы другой. Здесь, конечно, нам хочется играть понадежнее, но нужно и забивать для этого больше», — отметил Семак.

«Зенит» с 5 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Ахматом» (9 августа).