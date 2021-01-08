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Источник: Гайч может сменить ЦСКА на «Бешикташ»

15:00
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Бешикташ» на правах аренды, информирует tv100.com.

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинец может перейти в «Бока Хуниорс». Однако агент Матиас Фавано, представляющий интересы нападающего ЦСКА, в интервью «СЭ» сообщил, что точной информации на этот счет пока нет.

В текущем сезоне Гайч провел 18 матчей за московскую команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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