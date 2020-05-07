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Источник: два работника «Локомотива» заразились коронавирусом

17:10
Кассы стадиона &quot;РЖД Арена&quot; во время карантина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кассы стадиона &quot;РЖД Арена&quot; во время карантина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом, утверждает Telegram-канал «Мутко против». При этом речь идет не о футболистах, а о работниках клуба.

Отмечается, что один из заболевших лежит в больнице, а второй лечится дома.

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 31 мая.

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