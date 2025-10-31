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31 октября 2025, 01:09

Агент Алвеса — о возможном трансфере из ЦСКА: «Сейчас не время думать об уходе»

Константин Белов
Корреспондент

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго в интервью для «СЭ» прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из клуба.

Ранее издание Trivela сообщило, что агенты 20-летнего бразильца уже начали работу над трансфером.

«Мы постоянно получаем запросы об игроке, но никогда не получали официальных предложений о переходе его из ЦСКА! Мой партнер Джулиано Бертолуччи и я будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и поговорим об этом! Я считаю, что сейчас не время думать об уходе из ЦСКА! ЦСКА играет очень важную роль в карьере Матеуса!» — сказал Де Камарго.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Матеус Алвес.Источник: агенты Алвеса начали работу над переходом игрока из ЦСКА в топ-лигу Европы
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Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
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Источник: агенты Алвеса начали работу над переходом игрока из ЦСКА в топ-лигу Европы

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4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
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 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
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