Исмаэл Силва: «Тяжело поддерживать полноценную форму в таких условиях»

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва рассказал о том, как проводит время на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

— Конечно, тяжело поддерживать полноценную форму в таких условиях, — приводит слова Силвы Instagram клуба. — Мы каждый день получаем домашнее задание от тренерского штаба, каждый в своем доме, квартире делает эти упражнения. Но есть некий дискомфорт, все-таки в домашних условиях тяжело выполнить полноценную подготовку. Это не сравнится с нашими тренировками на поле, в тренажерном зале. Сейчас важно здоровье людей. Главное — победить эту эпидемию, чтобы нормализовалась обычная жизнь.

Как провожу время? Всегда на связи со своими родственниками в Бразилии. Там, на родине, конечно, присутствует волнение из-за пандемии, стараюсь поддерживать родных, говорю им, чтобы берегли себя, потому что сейчас мы находимся в очень непростой ситуации и мы все должны беречь себя.

Иногда выхожу во двор, подышать свежим воздухом, сходить в магазин. Естественно, в маске, и антисептик всегда при мне.

Смотрю много сериалов и фильмов, слушаю бразильскую музыку «Фанк» и «Пагоде». А так, в целом, все как у всех людей на планете в настоящее время.