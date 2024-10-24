Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:51

Акинфеев — о фильме «Федя. Народный футболист»: «Жду, что раскроют не только личность, но и футбольную тематику»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих ожиданиях от фильма «Федя. Народный футболист» про Федора Черенкова.

«Что-то говорить и вспоминать я могу только по каким-то записям. То, что я видел... Это гениальный футболист был, с шикарным дриблингом, хорошим пасом, классным видением поля. Профессионал с большой буквы. По тем спартаковским матчам, которые я видел в еврокубках, очень добрые, классные и запоминающиеся впечатления оставил этот футболист, оставил большой след.

Наверное, по таланту это один из величайших людей на тот момент был. Поэтому, конечно, фильм про таких людей — это всегда большой и красивый праздник. Но маленькое пожелание — чтобы такие фильмы снимали не только когда человека уже нет, а при жизни уже делали. Тем более что он действительно из таких людей-икон. Я жду фантастического фильма.

Жду от фильма реалистичности тех моментов, которые были у Федора в карьере. Я видел это по видеозаписям: голы, передачи, дриблинг. Хочется, чтобы это было как можно более реалистично. Какие-то моменты подробно чтобы описывались. Потому что, если уж делают фильм о человеке, то должны раскрывать его не только как личность, а именно футбольную тематику. Это должно быть приближенным к тому, что было на поле. Понятно, это тяжело, но хотелось бы это увидеть», — сказал Акинфеев.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по матчам в составе красно-белых — 494.

 

Игорь Акинфеев
Федор Черенков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Популярное видео
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свищев — об извинениях Пьянича: «Поменял мнение, приехав к нам. Это хорошо»

Илич намекнул, что вернется к работе через несколько месяцев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости