Акинфеев — о фильме «Федя. Народный футболист»: «Жду, что раскроют не только личность, но и футбольную тематику»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих ожиданиях от фильма «Федя. Народный футболист» про Федора Черенкова.

«Что-то говорить и вспоминать я могу только по каким-то записям. То, что я видел... Это гениальный футболист был, с шикарным дриблингом, хорошим пасом, классным видением поля. Профессионал с большой буквы. По тем спартаковским матчам, которые я видел в еврокубках, очень добрые, классные и запоминающиеся впечатления оставил этот футболист, оставил большой след.

Наверное, по таланту это один из величайших людей на тот момент был. Поэтому, конечно, фильм про таких людей — это всегда большой и красивый праздник. Но маленькое пожелание — чтобы такие фильмы снимали не только когда человека уже нет, а при жизни уже делали. Тем более что он действительно из таких людей-икон. Я жду фантастического фильма.

Жду от фильма реалистичности тех моментов, которые были у Федора в карьере. Я видел это по видеозаписям: голы, передачи, дриблинг. Хочется, чтобы это было как можно более реалистично. Какие-то моменты подробно чтобы описывались. Потому что, если уж делают фильм о человеке, то должны раскрывать его не только как личность, а именно футбольную тематику. Это должно быть приближенным к тому, что было на поле. Понятно, это тяжело, но хотелось бы это увидеть», — сказал Акинфеев.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по матчам в составе красно-белых — 494.