Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА

Игроки молодежной команды «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА.

Красно-белые принимали армейцев в 15-м туре МФЛ. Матч завершился со счетом 1:0. После игры футболисты подхватили матерную кричалку в адрес ЦСКА.

После 15 туров МФЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в таблице. ЦСКА с 29 очками — на 5-й строчке.