Жирков не считает «Локомотив» одним из фаворитов сезона: «От них сюрприза не жду»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков поделился «СЭ» ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Фаворитами будут все те же команды: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Никаких ожиданий от других команд нет. «Локомотив»? Нет, от них сюрприза тоже не жду», — сказал Жирков «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб должен бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.

В первом туре РПЛ-2025/26 «Локомотив» сыграет дома с «Сочи». Матч пройдет в субботу, 19 июля и начнется в 18.00 (мск).