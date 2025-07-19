Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. «Зенит»? Ну, в принципе тоже можно»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился с «СЭ» мнением о будущем футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 20-летнего форварда 8 миллионов евро.

«Он отказывал «Зениту» с большей зарплатой, не думаю, что он перейдет в ЦСКА. Стоит ли ему оставаться в «Локомотиве»? Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. Ну, в «Зенит» тоже можно, в принципе», — сказал Жирков «СЭ».

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.