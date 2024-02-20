Игорь Юрганов подписал контракт с «Факелом»

«Факел» объявил о подписании контракта с защитником Игорем Юргановым. Срок соглашения не сообщается.

Последним клубом игрока был «Сочи», который в январе 2024 года выставил его на трансфер.

Также 30-летний защитник играл за «Иртыш», «Сибирь-2», «Авангард» (Курск), «Волгарь», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Тамбов» и «Балтику». В составе «Сочи» Юрганов стал обладателем серебряных медалей РПЛ.