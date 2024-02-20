Игорь Юрганов подписал контракт с «Факелом»
«Факел» объявил о подписании контракта с защитником Игорем Юргановым. Срок соглашения не сообщается.
Последним клубом игрока был «Сочи», который в январе 2024 года выставил его на трансфер.
Также 30-летний защитник играл за «Иртыш», «Сибирь-2», «Авангард» (Курск), «Волгарь», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Тамбов» и «Балтику». В составе «Сочи» Юрганов стал обладателем серебряных медалей РПЛ.
Источник: https://t.me/pfcfakel/10751
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|4
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|
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|18
|4
|5
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|17
|
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|18
|3
|6
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|18
|3
|4
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|12-24
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|
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
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|3.03
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|
Балтика – Сочи
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|Г
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
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|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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|16
|1
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