Игорь Шалимов: «Второй гол нас прибил»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после поражения от «Краснодара» (0:4) в матче 30 тура премьер-лиги заявил, что команде нужно было показать любую игру, так как турнирные задачи решены, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Понятно, по таблице нам ничего не нужно было, — отметил Шалимов. — Важно было выходить и показывать любую игру. Понятно, сопернику нужно было побеждать любой ценой. Первый тайм прошел на равных. Пропустили в концовке гол, могли сравнять, но забили из вне игры. Второй гол нас прибил. Мы опустили руки, и никто не верил в положительный результат. Печально было на это смотреть. Много сил отдали — и психологических, и физических. Но выдохнули глубоко, по делу проиграли. После второго мяча все решилось. Отмененный гол? Расстроен. Мы могли уйти при счете 1:1 на перерыв.

— Какие сейчас планы у команды?

— Выходные, отдыхаем. А дальше посмотрим. Надо смотреть, когда начнется чемпионат.