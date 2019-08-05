Игорь Шалимов: "Спартак" - "Динамо" - самая скучная игра в чемпионате"

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (0:0). По словам специалиста, обе команды слишком часто осторожничали.

- Из того, что увидел, могу сделать вывод – две команды очень сильно боялись проиграть, - сказал Шалимов. - Для тренеров поражение стало бы серьезным ударом, поэтому все и перенеслось на футболистов.

Ключевым моментом стало удаление Понсе. После него у меня сложилось впечатление, что скамейка "Спартака" выдохнула – остались 10 человек, сейчас сыграем, как можем, критики не будет даже в случае поражения. Если победим, то вообще герои.

У "Динамо" же наоборот. Облегчение перешло в волнение, – ведь два тура назад была такая же ситуация, когда, получив перевес во встрече с "Рубином", бело-голубые в итоге уступили. Но при этом отмечу, что "Рубин" тогда выглядел увереннее и острее "Спартака". У меня сложилось впечатление, что "Динамо" не знало, как вскрыть оборону соперника.

Резюме по матчу – это самая скучная игра в чемпионате. Все вышли, чтобы не проиграть. Матч мог стать интереснее, не случись удаления Понсе. Оно, кстати, по делу, но уверен, что аргентинец не фолил специально. (Сергей Егоров)

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