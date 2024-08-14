Шалимов: «Глушенков был в порядке в «Локо», а в Питере просто расцвел»
Российский тренер Игорь Шалимов считает полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком на старте сезона РПЛ.
«Игрок старта — Глушенков. На парня не влияет ни переход в большую команду, ни разговоры о его бонусах, — прекрасно справляется с давлением, раскрыл крылья — и полетел. Команда в порядке, приняла его — и на равных приняли бразильцы. Глушенков был в порядке в «Локо», а в Питере просто расцвел», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.
В этом сезоне 25-летний Глушенков забил 7 голов в 4 матчах РПЛ в составе сине-бело-голубых.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|0
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|9
|
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|1
|1
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|
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|4
|2
|1
|1
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|7
|
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|2
|0
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|
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|1
|2
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|5
|
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|2
|1
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|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|Рубин
|4
|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
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|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
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|1-7
|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
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|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
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Ассистенты
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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