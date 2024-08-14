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Шалимов: «Глушенков был в порядке в «Локо», а в Питере просто расцвел»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов считает полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком на старте сезона РПЛ.

«Игрок старта — Глушенков. На парня не влияет ни переход в большую команду, ни разговоры о его бонусах, — прекрасно справляется с давлением, раскрыл крылья — и полетел. Команда в порядке, приняла его — и на равных приняли бразильцы. Глушенков был в порядке в «Локо», а в Питере просто расцвел», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

В этом сезоне 25-летний Глушенков забил 7 голов в 4 матчах РПЛ в составе сине-бело-голубых.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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