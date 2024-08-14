Андреев: «Коваленко? Пока без комментариев»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отказался от комментариев по поводу перехода полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Коваленко? Пока без комментариев. Возможен ли вариант аренды? Аренды — нет», — цитирует Sport24 Андреева.

21-летний Коваленко в прошлом году перешел в «Зенит» из «Сочи». За сине-бело-голубых он сыграл 14 матчей. Действующий его контракт рассчитан до 2028 года.