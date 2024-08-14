Андреев: «Коваленко? Пока без комментариев»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отказался от комментариев по поводу перехода полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.
«Коваленко? Пока без комментариев. Возможен ли вариант аренды? Аренды — нет», — цитирует Sport24 Андреева.
21-летний Коваленко в прошлом году перешел в «Зенит» из «Сочи». За сине-бело-голубых он сыграл 14 матчей. Действующий его контракт рассчитан до 2028 года.
Источник: Sport24
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|0
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|9
|
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|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
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|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
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|2
|0
|2
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|
7
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|1
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|2
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|
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|2
|1
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|5
|
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|1
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|4
|
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|1
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|4
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|1
|1
|2
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|4
|
13
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|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
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|1
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|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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Педро
Зенит
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
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|1
|0
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