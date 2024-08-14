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Сегодня, 01:55

Андреев: «Коваленко? Пока без комментариев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отказался от комментариев по поводу перехода полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Коваленко? Пока без комментариев. Возможен ли вариант аренды? Аренды — нет», — цитирует Sport24 Андреева.

21-летний Коваленко в прошлом году перешел в «Зенит» из «Сочи». За сине-бело-голубых он сыграл 14 матчей. Действующий его контракт рассчитан до 2028 года.

Источник: Sport24
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Коваленко
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