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Сегодня, 01:29

Силкин: «У «Динамо» нет шансов на чемпионство в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что у московской команды нет шансов на чемпионство в этом сезоне.

«Я смотрел игру против «Зенита» и понял, что у «Динамо» шансов на чемпионство в этом сезоне нет. «Зенит» просто на голову сильнее остальных. Разница в классе очевидна. Понятно, что в футболе всякое бывает, но на данный момент «Зениту» равных нет», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

После четырех туров «Динамо» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
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15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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