Силкин: «У «Динамо» нет шансов на чемпионство в этом сезоне»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что у московской команды нет шансов на чемпионство в этом сезоне.

«Я смотрел игру против «Зенита» и понял, что у «Динамо» шансов на чемпионство в этом сезоне нет. «Зенит» просто на голову сильнее остальных. Разница в классе очевидна. Понятно, что в футболе всякое бывает, но на данный момент «Зениту» равных нет», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

После четырех туров «Динамо» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.