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Сегодня, 06:32

Тарханов: «Соперники изучили «Краснодар», не дают ему играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов считает, что соперники изучили «Краснодар», поэтому отбирают у него очки.

«Соперники изучили «Краснодар», не дают ему играть. «Спартак» хорошо сыграл против южан в обороне, не давал пространства. Хотя, реализуй «Краснодар» два момента в начале матча, неизвестно, как он развивался бы. А когда «Спартак» забил, он отошел назад и действовал на контратаках. Они умеют это делать, потому что впереди у «Спартака» индивидуально сильные ребята — Угальде, Барко.

У «Краснодара» все зависит от того, зацепится за мяч Кордоба или нет. У того не очень получается в последних турах. Видно было, что «Спартак» лишил соперника сильных качеств. И многие так поступают, поэтому важно, чтобы в атаке у команды было разнообразие. Ставка на одного-двух игроков может не сработать», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В трех последних матчах краснодарская команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2), а также проиграла «Спартаку» (0:3).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Краснодар
Александр Тарханов
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«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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