Игорь Шалимов: «Ахмат» проиграл по делу, было бы чудом, если бы сравняли счет"

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов остался недоволен игрой команды в матче 19-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1). Специалист посетовал, что грозненцам не хватает стабильности, а проиграли они по делу.

— Нам не хватает стабильности. Прошлую игру мы сыграли хорошо, — цитирует официальный сайт «Ахмата» Шалимова. — Играли агрессивно, владели преимуществом, было видно, что играем дома. Команда была готова физически, выдвигалась на чужую половину поля, отбирала мячи, напрягала. Прошлая игра была хорошая, но в конце имели опасный момент, не забили и получили гол на 93-й минуте. Постарались сделать все, чтобы забыть об этом и выбросить это из головы у футболистов. Но такие жесткие удары бесследно не проходят. Может быть, именно с этим связано то, что команда сегодня так плохо сыграла. У нас было два хороших матча, когда пропускали на 92-93 минуте игры, это потеря четырех очков. Турнирная таблица давит.

Сегодня игра так сложилась, что начали плохо. Ошибались много на своей половине, играли медленно, после одной из ошибок пропустили гол. А дальше было тяжело, «Уфа» одна из тех команд, которые играют по схеме 5-3-2, взламывать оборону при счете 0:1, когда они выстраиваются сзади — сложно. С нашей стороны была плохая игра, пытались переломить ход матча заменами, перестановкой игроков, ничего не получилось. Нужно признать, что проиграли по делу. Было бы чудом, если бы сравняли счет.

Хочется извиниться перед болельщиками за эту игру. Этот матч был последний в этом году, и для болельщиков, и для команды было важно дать положительный результат. Закончили год плохо, место в таблице никого не устраивает. Мы уходим на паузу, спустя какое-то время все это забудется. Нужно хорошо отдохнуть. Клуб сейчас работает над усилением, восстановятся травмированные. Возможно, нам нужна эта большая пауза. Все, что было в этом году неудачное, нужно оставить, отдохнуть и готовиться. Надо смотреть с позитивом вперед.