Игорь Коновалов: "Рубин" разбирает сильные и слабые стороны ЦСКА"

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке команды и отметил силу соперника.

– Расскажите, пожалуйста, как готовитесь к матчу, как изучаете соперника?

– Готовимся в плановом режиме, как и к любому сопернику. Смотрим теорию, разбираем сильные и слабые стороны ЦСКА.

– К роли одного из лидеров чемпионата уже привыкли или рано еще говорить?

– Еще рано говорить, прошло только три тура. Идем от игры к игре, отталкиваемся только от своей игры, настраиваемся на победу.

– Такой старт запланировали или сами себе удивляетесь?

– Не удивляемся, мы для этого и работаем, тренируемся, чтобы выходить и побеждать.

– Как вам играется на Центральном?

– Все хорошо, уютный комфортный стадион. Главное, чтобы болельщики приходили, мы будем стараться делать все для этого, добиваться результата. А с их стороны ждем поддержки.

– В такое лето приятнее играть, чем, скажем, в 2010 году?

– Конечно, приятнее играть, чем в жару. Погода для футбола идеальная. Как говорят, английская.

– Кто из игроков ЦСКА вызывает наибольшее опасение?

– У них в целом хорошая молодая амбициозная команда, поэтому выделять никого не стоит. В принципе в том сезоне они сыгрались и в этом сезоне прибавили еще больше.

– Рок-н-рольные композиции в раздевалке тоже слушаете?

– Нет, рок-н-рол мы не слушаем, только главный тренер (улыбается).