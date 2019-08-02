Игорь Коновалов: "Рубин" разбирает сильные и слабые стороны ЦСКА"

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке команды и отметил силу соперника.
– Расскажите, пожалуйста, как готовитесь к матчу, как изучаете соперника?
– Готовимся в плановом режиме, как и к любому сопернику. Смотрим теорию, разбираем сильные и слабые стороны ЦСКА.
– К роли одного из лидеров чемпионата уже привыкли или рано еще говорить?
– Еще рано говорить, прошло только три тура. Идем от игры к игре, отталкиваемся только от своей игры, настраиваемся на победу.
– Такой старт запланировали или сами себе удивляетесь?
– Не удивляемся, мы для этого и работаем, тренируемся, чтобы выходить и побеждать.
– Как вам играется на Центральном?
– Все хорошо, уютный комфортный стадион. Главное, чтобы болельщики приходили, мы будем стараться делать все для этого, добиваться результата. А с их стороны ждем поддержки.
– В такое лето приятнее играть, чем, скажем, в 2010 году?
– Конечно, приятнее играть, чем в жару. Погода для футбола идеальная. Как говорят, английская.
– Кто из игроков ЦСКА вызывает наибольшее опасение?
– У них в целом хорошая молодая амбициозная команда, поэтому выделять никого не стоит. В принципе в том сезоне они сыгрались и в этом сезоне прибавили еще больше.
– Рок-н-рольные композиции в раздевалке тоже слушаете?
– Нет, рок-н-рол мы не слушаем, только главный тренер (улыбается).
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https://rubin-kazan.ru/posts/igor-konovalov-seychas-stoit-idealnaya-dlya-futbola-pogoda