Игнатьев не считает возможный уход Бителло серьезной потерей для «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Динамо» Бителло из клуба.

«Не вижу ничего критичного и катастрофичного. Обыкновенный, хороший для нашего футбола игрок», — сказал Игнатьев «СЭ».

Бителло выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца 1 гол и 10 голевых передач за 21 матч во всех турнирах.

Вероника Ольшукова