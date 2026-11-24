Игдисамов заявил, что текущий состав ЦСКА еще не достиг своего потолка

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов считает, что текущий состав команды способен показывать более высокий уровень игры.

«Я не думаю, что мы близки к потолку. Да, были игры, в которых мы играли ниже своих возможностей, к сожалению. Были объективные причины, которые мы постарались устранить. Потолок этой команды, я думаю, намного выше. Но опять же, это путь тернистый. Сейчас очень много молодежи в команде: из 24 футболистов 14 — это 21 год и младше. А им свойственна нестабильность, к сожалению. Я думаю, что большой потенциал для роста именно здесь, когда наши молодые футболисты получат свой бесценный опыт, который, к сожалению, иногда мы покупаем за высокую цену», — приводят «Вести» слова Игдисамова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

После 15 туров армейцы с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Игдисамов возглавил ЦСКА 1 июня 2026 года, сменив Фабио Челестини. До назначения главным тренером основной команды специалист работал в системе армейского клуба с 2019 года.