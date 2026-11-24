Тренер ЦСКА Игдисамов: «Я спокойно воспринимаю слово «молодой» относительно меня»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о своих тренерских амбициях.

«Я спокойно воспринимаю слово «молодой» относительно меня, потому что на самом деле так и есть. Если брать РПЛ, 2008 год, тогда я, по-моему, только делал первые шаги в тренерстве. Я закончил игровую карьеру. Я начал тренировать школьную команду. Летом — футбол, «Кожаный мяч», зимой — хоккей, «Золотая шайба». Тогда я делал первые шаги, но отчетливо помню лето, матч против Голландии на Евро-2008, когда наша сборная завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. И в будущем хотелось бы превзойти этот успех», — приводят «Вести» слова Игдисамова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

40-летний специалист возглавил ЦСКА 1 июня 2026 года, подписав контракт на два сезона с возможностью продления еще на два года. Он сменил Фабио Челестини, который покинул клуб 4 мая. До утверждения главным тренером Игдисамов исполнял обязанности наставника основной команды.

Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2019 года. Под его руководством молодежная команда армейцев выиграла Молодежную футбольную лигу в 2024 году и завоевала серебряные медали турнира в 2025-м.