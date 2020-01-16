Игбун не жалуется на здоровье

Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун на сборе бело-голубых в Турции занимается в общей группе и проблем со здоровьем не испытывает.

Корреспондент «СЭ» наблюдал сегодня 29-летнего нигерийца на тренировке в отличном настроении.

Врачи «Динамо» Александр Ярдошвили и Александр Родионов возмущены информацией Telegram-канала Mash о том, что Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. (Константин Алексеев)