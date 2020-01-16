Игбун не жалуется на здоровье
14:51
Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун на сборе бело-голубых в Турции занимается в общей группе и проблем со здоровьем не испытывает.
Корреспондент «СЭ» наблюдал сегодня 29-летнего нигерийца на тренировке в отличном настроении.
Врачи «Динамо» Александр Ярдошвили и Александр Родионов возмущены информацией Telegram-канала Mash о том, что Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. (Константин Алексеев)
?? Работа до седьмого пота! Станции, теннисбол, кардио работа — план сегодняшней тренировки #Динамо #ВТБтренировочныесборы pic.twitter.com/xWbnO3xBP0— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 16, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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