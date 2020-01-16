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Игбун не жалуется на здоровье

14:51
Силвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Силвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун на сборе бело-голубых в Турции занимается в общей группе и проблем со здоровьем не испытывает.
Корреспондент «СЭ» наблюдал сегодня 29-летнего нигерийца на тренировке в отличном настроении.

Врачи «Динамо» Александр Ярдошвили и Александр Родионов возмущены информацией Telegram-канала Mash о том, что Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. (Константин Алексеев)

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