Хван Ин Бом рассказал, как переболел коронавирусом

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом рассказал о своем самочувствии после того, как он переболел коронавирусом.

— Сейчас я чувствую себя отлично, — рассказал кореец в интервью YouTube-каналу казанцев. — Когда я был в Австрии, то буквально мечтал вернуться к команде и начать работать со всеми. Я очень хочу играть. Надеюсь, что выйду на поле в ближайшем матче. Нам нужно побеждать, и я хочу помочь команде в этом.

В первый день болезни я почувствовал жар и сразу обратился к доктору сборной. Через некоторое время я потерял обоняние, но в остальном все было нормально. Сейчас все хорошо. Обоняние вернулось еще не полностью, но я уверен, что все наладится.

Тяжело находится целыми днями в комнате, когда нельзя никуда выйти. Пока был на карантине, я молил: «COVID, пожалуйста, прекрати».

Я не уверен, что моя форма на данный момент идеальна. Но я буду делать все, чтобы помочь команде.