Хван Ин Бом рассказал, как переболел коронавирусом
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом рассказал о своем самочувствии после того, как он переболел коронавирусом.
— Сейчас я чувствую себя отлично, — рассказал кореец в интервью YouTube-каналу казанцев. — Когда я был в Австрии, то буквально мечтал вернуться к команде и начать работать со всеми. Я очень хочу играть. Надеюсь, что выйду на поле в ближайшем матче. Нам нужно побеждать, и я хочу помочь команде в этом.
В первый день болезни я почувствовал жар и сразу обратился к доктору сборной. Через некоторое время я потерял обоняние, но в остальном все было нормально. Сейчас все хорошо. Обоняние вернулось еще не полностью, но я уверен, что все наладится.
Тяжело находится целыми днями в комнате, когда нельзя никуда выйти. Пока был на карантине, я молил: «COVID, пожалуйста, прекрати».
Я не уверен, что моя форма на данный момент идеальна. Но я буду делать все, чтобы помочь команде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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