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Владимир Кузьмичев: «С приходом Бердыева молодым футболистам не место в «Сочи»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». О назначении 70-летнего специалиста заявил владелец клуба Борис Ротенберг.

— Бердыев во всех командах добивался определенных результатов, — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева. — Если не брать в сравнение отрезок при Гаранине, а взять при Федотове, то стиль будет приближен к Бердыеву. Для «Сочи» — это понятное назначение.

— Нужны ли «Сочи» новые футболисты, с учетом прихода нового главного тренера?

— Бердыев сможет и с нынешним коллективом добиться определенных успехов. Если говорить о возвращении к прошлогодним результатам или борьбе за тройку, то нужен центральный нападающий. На сегодняшний день — это самая проблемная позиция.

— С приходом Курбана Бекиевича молодым футболистам теперь не место в «Сочи»?

— Да, потому что Бердыев любит работать с опытными игроками, а молодым доверяет крайне редко.

Источник: bookmaker-ratings.ru

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ИТБ1 (1.5)

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Ф1 (-1.5)

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27%

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Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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Германия

П1

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П2

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ФК Сочи
Курбан Бердыев
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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