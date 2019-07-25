Хорен Байрамян - об "Арсенале": "Очень хорошая команда, вышли в Лигу Европы"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян ожидает непростую игру с "Арсеналом" в 3-м туре чемпионата России, сообщает официальный сайт желто-синих. Встреча состоится 28 июля в Туле.

"Очень хорошая команда, вышли в Лигу Европы. Несмотря на то, что несколько лидеров покинули клуб, "Арсенал" все равно смотрится очень хорошо. В первых турах они продолжили играть в атакующий футбол, создают много моментов. Перед игрой с "Ростовом" их ждет матч Лиги Европы, но когда команда входит в ритм, это не мешает. Против "Арсенала" будет непростая, но интересная игра. Мы тоже стараемся играть в привлекательный футбол", – приводит слова Байрамяна пресс-служба "Ростова".

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