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Хомуха — о переходе Вильягры в ЦСКА: «Усадить Кисляка на лавку будет преступлением»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о переходе полузащитника Родриго Вильягры.

«Матчи чемпионата покажут возможности Вильягры. Думаю, его не будут ставить вместо Кисляка. Если какие-то изменения и будут, то это будет Пьянич или Файзуллаев, которых он может заменить. Стратегия клуба такова, что если появляется свой талантливый и качественный футболист, то надо давать ему дорогу. Кисляка сейчас уже никто трогать не будет. Если он будет также прогрессировать, то он станет футболистом основного состава. Однозначно, усадить сейчас Кисляка на лавку будет преступлением. Слабое звено в ромбе в середине поля — Пьянич. Матчи чемпионата показали, что его двигательной активности уже недостаточно», — приводит слова Хомухи Legalbet.

6 марта ЦСКА объявил о подписании контракта с Вильягрой до конца декабря 2028 года с опцией продления на один год. Аргентинец перешел в армейский клуб в качестве свободного агента.

Источник: Legalbet
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Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
Родриго Вильягра
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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