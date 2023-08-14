Хохлов: «Реал Сосьедад» — очень хороший выбор! Но Захаряну важно выучить испанский как можно быстрее»

Главный тренер «Сочи», бывший полузащитник «Реал Сосьедад» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.

Как сообщал «СЭ», баскский клуб предлагает 20-летнему россиянину контракт на срок более 5 лет.

«Реал Сосьедад» – очень хороший выбор. Команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках. Надеюсь, Арсен будет показывать хороший футбол. Отношение к нему будет хорошее. Но важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации. Язык – это основа для ее прохождения», – сказал Хохлов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.

Захарян – воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.