РПЛ: расписание матчей 2-го тура чемпионата России

Второй тур чемпионата России-2025/26 пройдет с пятницы по воскресенье, с 25 по 27 июля. Тур откроет матч «Крылья Советов» — «Пари НН», а завершит встреча «Рубина» и «Зенита».

Расписание 2-го тура РПЛ-2025/2026

25 июля, пятница

19.00. «Крылья Советов» — «Пари НН»

26 июля, суббота

15.00. «Спартак» — «Балтика»

17.30. «Динамо» — «Ростов»

19.00. «Краснодар» — «Локомотив»

20.30. «Сочи» — «Акрон»

27 июля, воскресенье

15.00. ЦСКА — «Ахмат»

17.30. «Оренбург» — «Динамо» Мх

20.00. «Рубин» — «Зенит»

Трансляции матчей пройдут на канале «Матч ТВ» и его сайте с ретрансляцией на «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по платной подписке), а также на канале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции некоторых встреч. Отслеживать ключевые события и результаты матчей 2-го тура можно в нашем матч-центре.