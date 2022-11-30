Семак: «В «Спартаке» есть качественные игроки, неважно, с каким паспортом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о соперничестве со «Спартаком».

«Московский «Спартак» был соперником «Зенита» на протяжении многих лет, вне зависимости от места. Про противостояние легионеров я бы не стал говорить, в «Спартаке» есть качественные игроки, не важно, с каким паспортом. Не имеет значение, откуда игроки. То же самое и в «Зените» — если у нас есть возможность приглашать российских игроков или своих воспитанников и получать результат, то мы это делаем», — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24».