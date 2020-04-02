Хердур Магнуссон назвал любимые фильмы и сериалы

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон назвал свои любимые фильмы и сериалы. В их число вошли «Власть в ночном городе», «Побег из Шоушенка», «Ночь в Роксбери», «Два с половиной человека», «Телохранитель».

Армейцы запустили рубрику «Домашний кинотеатр ЦСКА» на время карантина из-за пандемии коронавируса.

? Продолжаем рубрику #ДомашнийКинотеатрЦСКА, в которой армейцы делятся подборками любимых фильмов и сериалов. На очереди Томми @HordurM34 ?:

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?? «Власть в ночном городе» (Power)

? «Побег из Шоушенка»

?? «Ночь в Роксбери»

??? «Два с половиной человека»

??"Телохранитель" pic.twitter.com/bIikSAzrFU — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 000 207 человек. Умерших — 51 356, выздоровевших — 210 199. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.