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Хердур Магнуссон назвал любимые фильмы и сериалы

21:54
Хердур Магнуссон. Фото ЦСКА
Хердур Магнуссон. Фото ЦСКА

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон назвал свои любимые фильмы и сериалы. В их число вошли «Власть в ночном городе», «Побег из Шоушенка», «Ночь в Роксбери», «Два с половиной человека», «Телохранитель».

Армейцы запустили рубрику «Домашний кинотеатр ЦСКА» на время карантина из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 000 207 человек. Умерших — 51 356, выздоровевших — 210 199. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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