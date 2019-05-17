Ханни не сыграет в Самаре из-за мышечной травмы

Полузащитник Софьян Ханни, вратарь Александр Селихов и хавбек Денис Глушаков не помогут "Спартаку" в матче 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт красно-белых.

– Селихов еще не набрал оптимальную форму, восстановившись после перелома пальца руки. Глушаков получил сильный ушиб коленного сустава на утренней тренировке. У Ханни перегружены мышцы бедра, – говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Заявка команды выглядит следующим образом:

вратари – Александр Максименко, Владислав Терешкин и Артем Поплевченков;

защитники – Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров;

полузащитники – Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернанду;

нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану, Георгий Мелкадзе.

Игра "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в субботу, 18 мая на "Самара Арене", начало – в 19.00 (мск).

"Спартак" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советом" – 28 баллов и 13-я строчка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Глушаков и Ханни – в числе игроков, которые могут покинуть "Спартак" летом. Инсайд "СЭ"