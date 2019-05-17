Ханни не сыграет в Самаре из-за мышечной травмы

Полузащитник Софьян Ханни, вратарь Александр Селихов и хавбек Денис Глушаков не помогут "Спартаку" в матче 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт красно-белых.
– Селихов еще не набрал оптимальную форму, восстановившись после перелома пальца руки. Глушаков получил сильный ушиб коленного сустава на утренней тренировке. У Ханни перегружены мышцы бедра, – говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
Заявка команды выглядит следующим образом:
вратари – Александр Максименко, Владислав Терешкин и Артем Поплевченков;
защитники – Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров;
полузащитники – Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернанду;
нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану, Георгий Мелкадзе.
Игра "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в субботу, 18 мая на "Самара Арене", начало – в 19.00 (мск).
"Спартак" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советом" – 28 баллов и 13-я строчка.
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Глушаков и Ханни – в числе игроков, которые могут покинуть "Спартак" летом. Инсайд "СЭ"
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-05-17-krasno-belyye_pribyli_v_samaru/