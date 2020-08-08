Гунько рассказал, как прошло знакомство с «Химками»
15:51
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал, успел ли познакомиться с командой. Он возглавил ее неделю назад.
— Конечно, удалось познакомиться с командой, удалось настроиться, прощупать команду, — сказал Гунько в эфире «Матч Премьер». — Все будет хорошо.
— Вы обыграли «Динамо» 2:0, какие выводы сделали из этой игры?
— Любая контрольная игра дает пищу для размышлений. Времени было немного, все проанализировали, сделали выводы. Знакомство мое с командой было именно в этой игре.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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