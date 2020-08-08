Гунько рассказал, как прошло знакомство с «Химками»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал, успел ли познакомиться с командой. Он возглавил ее неделю назад.

— Конечно, удалось познакомиться с командой, удалось настроиться, прощупать команду, — сказал Гунько в эфире «Матч Премьер». — Все будет хорошо.

— Вы обыграли «Динамо» 2:0, какие выводы сделали из этой игры?

— Любая контрольная игра дает пищу для размышлений. Времени было немного, все проанализировали, сделали выводы. Знакомство мое с командой было именно в этой игре.