Наумов раскритиковал Карасева за работу в матче «Локомотив» — «Зенит»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал работу Сергея Карасева в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ между «железнодорожниками» и «Зенитом» (1:1).
«Такого уровня арбитр не может допускать такие ошибки. В случае со вторым пенальти он вообще стоял рядом, в трех метрах. Ерохин сбивал Жемалетдинова, и было видно, что это в штрафной площади. Я не понял, почему Карасев не свистнул, он же все видел. И несколько ошибок касалось Кузяева. Безусловно, в первом тайме был фол на Живоглядове, который заслуживал желтой карточки. Я считаю, что это ошибки Карасева, который он не имеет права допускать. Тем более, мы его хвалим, в Европе он неплохо отсудил. Но эти ошибки были, это надо признавать», — цитирует Наумова «Газете.Ru».
В этой встрече было назначено два пенальти. Также в составе «Зенита» Карасев удалил Далера Кузяева.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/15/n_16388924.shtml
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