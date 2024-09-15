Орлов: «Нино — интеллигентный защитник, Соболев его пару раз подстраховал».
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Александр Соболев принес «Зениту» пользу в игре 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0)
«Да, Соболев не забил, но, на мой взгляд, этот матч он может занести себе в актив. Один из шестерых, кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Кто-то его журит за то, что едва не забил в свои ворота? Ну... Это опять же борьба. Зато было несколько эпизодов, когда он на угловых у своих ворот отводил угрозу, выносил мяч подальше. Нино – хороший защитник. Но слишком интеллигентный (улыбается). Соболев его подстраховал. Силовой форвард, который и впереди работает, и сзади не филонит. Вот вам и баланс. По-хорошему наглый нападающий, цепляющийся за мячи. Эту функцию он выполняет.
Конечно, ждал от питерцев большего в плане созидания. Честно говоря, думал, что в старте выйдет Педро, но он прилетел в Россию только накануне матча. Играл за молодежную сборную Бразилии. Наверное, он придал бы гостям остроты на фланге. Вендел и Клаудиньо – не в оптимальных кондициях. Есть некоторые вопросы к физической готовности. Но еще наберут, как и Дуглас Сантос. Да и Глушенков скоро вернется в строй», – сказал Орлов.
27-летний Соболев перешел в «Зенит» в августе из московского «Спартака», сумма трансфера составила 10 миллионов евро по данным Transfermarkt. Встреча с ЦСКА стала первым официальным матчем игрока за петербургский клуб.
«Зенит» после 8 матчей возглавляет таблицу РПЛ с 20 очками. ЦСКА (13 очков) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1