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Гришин: «Сочи» победил ЦСКА только за счет хорошей реализации»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на поражение армейцев от «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России (0:2).

«Нельзя сказать, что «Сочи» переиграл ЦСКА в тактическом плане. У обеих команд была зеркальная схема (5-2-3). Армейцы контролировали мяч и делали упор на позиционные атаки. А Бердыев дал установку на длинные передачи за спину игрокам. Это читалось. Поэтому «Сочи» победил только за счет хорошей реализации», — цитирует Гришина RT.

Также он высказался о травме защитника московской команды Игоря Дивеева.

«Из-за травмы Дивеева игра ЦСКА стала менее вариативной. Потому что с Игорем в составе перед Федотовым открывается множество вариантов игры в атаке. Все-таки чем больше футболистов, тем больше идей в нападении. Не стоит забывать и про потерю Зайнутдинова, он тоже игрок основного состава, без него тоже непросто. Но незаменимых не бывает. Всегда можно поставить других. Другое дело, что это скажется на качестве игры», — добавил специалист.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

 

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1119898-grishin-sochi-cska
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Александр Гришин
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3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
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