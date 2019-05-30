Григорий Иванов допускает переход Мамаева в "Урал"

Президент "Урала" Григорий Иванов допустил, что Павел Мамаев может продолжить карьеру в его клубе после выхода из тюрьмы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Дай бог, Паше Мамаеву и Саше Кокорину выйти оттуда, где они находятся, - сказал Иванов. - Здоровья им. Считаю, их надо было раньше освобождать. Они могли бы принести немало пользы нашему футболу. И, надеюсь, еще принесут. Думаю, они выйдут более закаленными, более умными и таких вещей больше не совершат. Мамаев в "Урале"? Никогда не говори "никогда". (Виталий Айрапетов)

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