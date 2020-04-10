Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин рассказал, как переживает карантин. Он находится вместе с семьей в Греции.

— К счастью, получил разрешение покинуть Россию, когда стало понятно, что как минимум до 30 апреля все встало, — приводит слова Лодыгина официальный сайт туляков. — Иначе было бы совсем тяжело — одному, вдали от родных. Индивидуальные тренировки не спасали. Зато теперь дочь скучать не дает. Каждые пять-десять минут тащит меня играть и что-то делать.

Греческий карантин довольно суровый. Покидать дом можно два раза в неделю — только в супермаркет, получив разрешение. А я 14 дней вообще выходить не могу, так как прилетел из другой страны. Полиция записала адрес, номер телефона. Тотальный контроль.