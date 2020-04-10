РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Греческий карантин довольно суровый». Лодыгин — о ситуации с коронавирусом

14:10
Юрий Лодыгин. Фото ФК «Арсенал» Тула.
Юрий Лодыгин. Фото ФК «Арсенал» Тула.
Теги:

Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин рассказал, как переживает карантин. Он находится вместе с семьей в Греции.

— К счастью, получил разрешение покинуть Россию, когда стало понятно, что как минимум до 30 апреля все встало, — приводит слова Лодыгина официальный сайт туляков. — Иначе было бы совсем тяжело — одному, вдали от родных. Индивидуальные тренировки не спасали. Зато теперь дочь скучать не дает. Каждые пять-десять минут тащит меня играть и что-то делать.

Греческий карантин довольно суровый. Покидать дом можно два раза в неделю — только в супермаркет, получив разрешение. А я 14 дней вообще выходить не могу, так как прилетел из другой страны. Полиция записала адрес, номер телефона. Тотальный контроль.

Дополнительная информация:

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-pressyi/yuriy-lodygin-14-dney-ne-mogu-vykhodit-iz-doma-politsiya-zapisala-adres-telefon/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир