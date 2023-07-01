Форвард ЦСКА Эджуке может продолжить карьеру в «Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» заинтересован в заключении соглашения с нападающим ЦСКА Чидерой Эджуке, сообщает журналист Глен Уильямс.

По информации источника, в английском клубе хотят, чтобы нигерийский футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с армейцами.

Эджуке приостановил контракт с ЦСКА в июле 2022 года и перешел в немецкую «Герту», в составе которой сделал 3 голевые передачи в 16 матчах.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.