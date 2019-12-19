Градский — о Черчесове в «Спартаке»: «У него все забегали бы как надо»
Известный певец, поэт и композитор, давний болельщик «Спартака» Александр Градский в интервью «СЭ» отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог бы подойти красно-белым в этом качестве.
— Вы глобально не верите в тандем Цорн — Тедеско?
— Не верю. Доменико — импровизатор. Он приехал в Россию и не понимает, что здесь происходит, как обучали этих футболистов. Он дает игрокам задания. Те задания, которые спартаковцы получили в игре с «Ростовом»... У них же были варианты забить? Были! Почему «Спартак» не забил? Потому что Тедеско решил, что у него в расположении немцы, которые умеют с 18 лет попадать в ворота.
— Черчесов подходит на роль главного в «Спартаке»?
— Да, вот у него все забегали бы как надо. Нужен человек, который распоряжается материальной и спортивной частью. (Андрей Сизякин)