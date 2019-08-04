Гончаренко считает закономерным результат матча с "Рубином"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 4-го тура чемпионата России над "Рубином" отметил, что что результат встречи закономерный.

– Итоговый счет, думаю, закономерный, – сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". – В первом тайме выглядели гораздо лучше. По количеству моментов тоже превзошли. Хотя эта игра показала, что нет простых матчей. Все будут напряженными. Очки будут даваться командам очень тяжело.

– Во втором тайме "Рубин" поджал или тактика такая?

– "Рубин" умеет атаковать позиционно. Наверное, мы должны пройти какой-путь, чтобы лучше держать мяч. Напряжение на нас будет меньше.

– В первом тайме не реализовали несколько моментов. С чем это связано?

– С реализацией, это, наверное, самое сложнее в футболе – делать простые вещи, когда вот такой момент, который был у Сигурдссона, надо забивать. Мы не можем гарантировать, что в каждом матче будем забивать такие моменты. Количество созданных моментов у ворот соперника должно расти.

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