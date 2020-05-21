РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко не понравилось, как «Локомотив» расстался с Семиным

21:52
Виктор Гончаренко и Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Виктор Гончаренко и Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал свое мнение относительно решения «Локомотива» расстаться с Юрием Семиным.

— 90 процентов случаев — тренеров увольняют. В 10 процентах остальных тренер уходит сам, — сказал Гончаренко в прямом эфире Instagram Нобеля Арустамяна. — Когда с тобой не продлевают контракт, это нормально. Но можно было сделать все это красивее. Столь уважаемый человек. А это было сделано таким образом...

Зная, сколько Юрий Палыч руководит командой, сколько он для нее сделал, казалось, что он будет работать до конца сезона. Да и место команда занимала, которое должно устраивать. Казалось, что все уляжется и контракт будет продлен.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир