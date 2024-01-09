Гогниев: «Шершун мне запомнился веселым парнем»

Бывший форвард ЦСКА Спартак Гогниев прокомментировал смерть экс-защитника армейцев и сборной Украины Богдана Шершуна, которому было 42 года.

«С Богданом мы давно не общались, но эта новость для меня очень неприятная. Царствие ему небесное. Шершун мне запомнился веселым парнем! Это был хороший футболист и профессионал своего дела, который все время общался. Самый общительный паренек, который был в ЦСКА в то время. Мы близко и тепло с ним не поддерживали контакт, но на уровне футбола и в то время, когда играли в составе армейцев, дружили, но с того момента прошло уже много лет. И тут такая новость... Соболезную всем родным и близким Богдана Шершуна. Хочется сказать им одно: «Держитесь!» Очень сложно, когда такие молодые ребята скоропостижно уходят от нас», — приводит слова Гогниева Sport24.

Шершун — воспитанник школы «Днепра». В 2002 году он перешел в ЦСКА. Всего за московскую команду он сыграл в 81 матче. В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В «Днепр» Шершун вернулся в 2005 году. В 2014-м он завершил карьеру. Он играл также за киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».